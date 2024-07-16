Війна. Липень 2024 року

Травма і учасницький перформанс:

Простір театру, зокрема, учасницького перформансу добре надається для того, аби в ньому говорили й взаємодіяли на важливі теми. Тому це нормально під час перформансу торкатися складних переживань й потрапляти у точки взаємного психологічного дискимфорту. Але до такої взаємодії мають бути підготовлені всі.