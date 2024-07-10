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Душа ніколи не мислить поза образом
Арістотель
До теми
«Тартюф» Оскараса Коршуноваса
Комедія «Тартюф» Мольєра від всесвітньо відомого литовського режисера Оскараса Коршуноваса – стильна, сучасна і надзвичайно актуальна постановка на Великій сцені театру 13 та 14 липня завершуватиме сезон 2023/2024 у Національному театрі імені Марії Заньковецької.
10.07.24
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Штука
Вписування в історію
Юрко ТИМЧУК
«Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики», – сказала після встановлення світового рекорду Ярослава Магучіх. Стрибунка виявилася на висоті, бо інші в історію вляпуються.
09.07.24
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Україна
«Уточнюйте значення слів...»
Андрій Содомора
Номінал монети з обігом затирається, а значення слова, «внутрішня форма» його, образ, із часом – не прочитується, наче на дно западає
08.07.24
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Дискурси
Шульц. Антонич. Фоґель
Данило Ільницький
Свідчення від дослідника-читача, своєрідна історія культурологічної, топографічної, мітотворчої і, безумовно, літературознавчої рецепції
07.07.24
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Дискурси
Львівська опера: набуток сезону
Упродовж сезону театру вдалося презентувати одразу декілька знакових вистав оперного й балетного репертуару та здобути визнання міжнародної мистецької спільноти, потрапивши в шортліст престижної міжнародної премії International Opera Awards-2023 у номінації «Світова прем’єра року».
07.07.24
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Штука
Палац мрій
Віталій Портников
Всі ми живемо у палаці ілюзій, головною відповіддю на питання, що буде завтра, як поведе себе обранець нації після електорального успіху, стало слово «непередбачувано»
07.07.24
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Дискурси
Антоній Кемпінський: психіатр, друг хворих
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Психіатр, гуманіст, феноменолог Антоній Кемпінський зробив революцію в сприйнятті пацієнта в психіатрії та психічних хвороб у суспільстві
06.07.24
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Минуле
Жовті води
Юрко ПРОХАСЬКО
У місті було темно й омкно. Надходили темні й тяжкі дні сірої сирості і невпинного одноманітного шемроту. І от їм вже не було кінця. Все поступово просякало вічною вологою
05.07.24
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Дискурси