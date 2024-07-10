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Надія Парфенюк
головна
Робота львівської керамістки Надії Парфенюк (†9.07.2024)
Середа, Липень 10, 2024 - 11:30
До теми
Палац мрій
Віталій Портников
Всі ми живемо у палаці ілюзій, головною відповіддю на питання, що буде завтра, як поведе себе обранець нації після електорального успіху, стало слово «непередбачувано»
07.07.24
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Дискурси
Антоній Кемпінський: психіатр, друг хворих
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Психіатр, гуманіст, феноменолог Антоній Кемпінський зробив революцію в сприйнятті пацієнта в психіатрії та психічних хвороб у суспільстві
06.07.24
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Минуле
Жовті води
Юрко ПРОХАСЬКО
У місті було темно й омкно. Надходили темні й тяжкі дні сірої сирості і невпинного одноманітного шемроту. І от їм вже не було кінця. Все поступово просякало вічною вологою
05.07.24
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Дискурси
Музичні імпровізації у Jam Factory
7 липня в Jam Factory Art Center Михайло Балог (MANU) та Олег Пашковський пропонують зануритися в потік музичної імпровізації на акустично-електронному концерті.
05.07.24
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Штука
Душа: як її бачать наука та богослови
Юрій МАРТИНЮК
Скільки важить душа, де міститься, коли покидає тіло чи коли у тілі з’являється? Богословський підхід намагається пояснити, куди прямує людина
05.07.24
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Галичина
Полеміка довкола культу Франка
Євген Нахлік
Американська полеміка щодо ставлення Греко-католицької церкви до культу Франка 1926–1927 років відразу перекинулася до Галичини...
05.07.24
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Минуле
«Безперервний Ряд» та інші твори
Антоніна Денисюк
Гасло моєї творчої філософії – це Пошук. Понад сорок років, починаючи з ранніх творів і до сьогодні, я продовжую експериментувати з різними художніми техніками та способами вираження у мистецтві.
04.07.24
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Штука
Сміх людей від звірів відрізняє
Тарас Прохасько
Посмішка у критичних моментах – це прийняття. І визнання ціни, яку за неї і за все доводиться платити. Бо вона свідчить про силу невинності.
04.07.24
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Дискурси