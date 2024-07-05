Немає нічого неможливого для того, хто не повинен робити цього сам

«Безперервний Ряд» та інші твори

Антоніна Денисюк

Гасло моєї творчої філософії – це Пошук. Понад сорок років, починаючи з ранніх творів і до сьогодні, я продовжую експериментувати з різними художніми техніками та способами вираження у мистецтві.