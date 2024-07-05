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Немає нічого неможливого для того, хто не повинен робити цього сам
закон Мерфі
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Жовті води
Юрко ПРОХАСЬКО
У місті було темно й омкно. Надходили темні й тяжкі дні сірої сирості і невпинного одноманітного шемроту. І от їм вже не було кінця. Все поступово просякало вічною вологою
05.07.24
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Дискурси
Музичні імпровізації у Jam Factory
7 липня в Jam Factory Art Center Михайло Балог (MANU) та Олег Пашковський пропонують зануритися в потік музичної імпровізації на акустично-електронному концерті.
05.07.24
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Штука
Полеміка довкола культу Франка
Євген Нахлік
Американська полеміка щодо ставлення Греко-католицької церкви до культу Франка 1926–1927 років відразу перекинулася до Галичини...
05.07.24
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Минуле
«Безперервний Ряд» та інші твори
Антоніна Денисюк
Гасло моєї творчої філософії – це Пошук. Понад сорок років, починаючи з ранніх творів і до сьогодні, я продовжую експериментувати з різними художніми техніками та способами вираження у мистецтві.
04.07.24
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Штука
Сміх людей від звірів відрізняє
Тарас Прохасько
Посмішка у критичних моментах – це прийняття. І визнання ціни, яку за неї і за все доводиться платити. Бо вона свідчить про силу невинності.
04.07.24
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Дискурси
Тарас Григорович з-під містечка Підгайці
Йоханан ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН
Він дзвонив, я миттєво впізнавав його голос, але він завжди представлявся: «Це Вас Тарас Гунчак турбує»... In memoriam
04.07.24
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Галичина
Слонь, який на одну ніч розбагатів
Юрій Винничук
Серед львівських сьвірків не можна оминути Слоня, його знало все місто, від батярів до «ясного паньства». Слонь був великим, товстим і ледачим...
03.07.24
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Дискурси
«Від розфокусу в центр»
6 липня в Jam Factory Art Center відбудеться лекція про українських художниць мистецтвознавиці, кураторки виставок, редакторки, перекладачки Діани Клочко «Від розфокусу в центр».
03.07.24
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Штука