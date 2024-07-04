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Війна. Липень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Липень 2024 року
Четвер, Липень 4, 2024 - 09:45
До теми
Але без Євро
В контексті Конституції з повагою згадали Пилипа Орлика, в контексті вильоту з Чемпіонату Європи не сильно бештали Сергія Реброва. З державним святом і футбольною драмою конкурували не менш серйозні події.
02.07.24
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Україна
«І золотої, й дорогої...»
Андрій Содомора
Втомлений життям чоловік в образі іншого пізнає себе у дитинстві. Світлина, висвітлена найціннішим, що лише є в людині, – у-явою, входженням у «явність», у час, який був
01.07.24
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Дискурси
Місце в купе
Віталій Портников
Більша частина угорських умов для того й висувається, щоб ми образилися й залишилися на пероні. А ми переможемо, коли опинимося у купе.
30.06.24
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Дискурси
Пристрасть малярства
Вікторія Дубовик
Персонажі моїх картин — жінки різного віку, без прикрас, злегка втомлені, усвоїх роздумах, мріях. Я малюю життя поряд. І помітила, що мої кольори, навпаки, стали яскравіші, оптимістичніші, більш світлі та прозорі. Це ніби мій протест, мій гімн саме життю та перемозі.
29.06.24
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Штука
Із життя бабок
Василь МАХНО
У бабок очі – трилітрові бутлі. Прописано для них у кожній букві уздовж водойм дірявити повітря
29.06.24
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Дискурси
Страх війни чи репресій?
Олеся Ісаюк
Дисоціація є наслідком терору, яким насаджували “правильні” манери, світогляд та спосіб поведінки. Отож процес долання викидатиме нас у момент нашої слабкості, безсилля, страху
28.06.24
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Україна
Угорщина без нацменшин і поляки із сект примирення
Юрій Винничук
Безліч поляків є по нашому боці, співчувають і бачать події так само, як і ми. А однак є й серед поляків заражені російською пропагандою
28.06.24
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Дискурси
Сербська зброя для України
Максим МУЛЯР
Стало відомо, що Сербія через посередників продала Україні боєприпасів на 800 млн євро. Причому Белград не збирається зупинятися в цій справі й озиратися на Кремль.
28.06.24
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У світі