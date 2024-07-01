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Джерело i початок – вiчнi струменi, що течуть вiд випарiв серця свого
Григорій Сковорода
До теми
Дослідник меж покори й бунту
Анна Лобановська
Український художник Пінхас Павло Фішель за підтримки L Association з 3 липня по 14 липня 2024 року представить серію захопливих робіт на виставці «Опір» в Парижі в Pavillon Davioud, Люксембурзький сад, 55 bis, rue d’Assas, 75006.
01.07.24
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Штука
Пристрасть малярства
Вікторія Дубовик
Персонажі моїх картин — жінки різного віку, без прикрас, злегка втомлені, усвоїх роздумах, мріях. Я малюю життя поряд. І помітила, що мої кольори, навпаки, стали яскравіші, оптимістичніші, більш світлі та прозорі. Це ніби мій протест, мій гімн саме життю та перемозі.
29.06.24
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Штука
Із життя бабок
Василь МАХНО
У бабок очі – трилітрові бутлі. Прописано для них у кожній букві уздовж водойм дірявити повітря
29.06.24
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Дискурси
Угорщина без нацменшин і поляки із сект примирення
Юрій Винничук
Безліч поляків є по нашому боці, співчувають і бачать події так само, як і ми. А однак є й серед поляків заражені російською пропагандою
28.06.24
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Дискурси
Сербська зброя для України
Максим МУЛЯР
Стало відомо, що Сербія через посередників продала Україні боєприпасів на 800 млн євро. Причому Белград не збирається зупинятися в цій справі й озиратися на Кремль.
28.06.24
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У світі
Співоча дія «Оновлена земля?»
У неділю, 30 червня, о 18:00 у новому просторі Центру інтелектуального мистецтва "Меркурій" (Львів, площа Міцкевича, 10) відбудеться співоча дія «Оновлена земля?», яку творитиме Театральний центр «Слово і Голос».
28.06.24
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Штука
Історія найдавнішої дерев’яної церкви в Ясині
Василь СЛОБОДЯН
Дерев'яна церква Зіслання Св. Духа належала до церков бойківського типу, була побудована громадою в 1726 році (хоча всі шематизми подають 1642 рік).
27.06.24
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Минуле
Та й будь мудрим…
Тарас Прохасько
Найбільшою філософською проблемою є те, як помирити уявлення про власні мудрі наміри і вибори із незбагненною мудрістю потоку історії загального життя
27.06.24
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Дискурси