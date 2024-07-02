Війна. Липень 2024 року

Пристрасть малярства

Вікторія Дубовик

Персонажі моїх картин — жінки різного віку, без прикрас, злегка втомлені, усвоїх роздумах, мріях. Я малюю життя поряд. І помітила, що мої кольори, навпаки, стали яскравіші, оптимістичніші, більш світлі та прозорі. Це ніби мій протест, мій гімн саме життю та перемозі.