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"Апостоли Петро і Павло" Ель Греко
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"Апостоли Петро і Павло" Ель Греко
Субота, Червень 29, 2024 - 22:00
До теми
Пристрасть малярства
Вікторія Дубовик
Персонажі моїх картин — жінки різного віку, без прикрас, злегка втомлені, усвоїх роздумах, мріях. Я малюю життя поряд. І помітила, що мої кольори, навпаки, стали яскравіші, оптимістичніші, більш світлі та прозорі. Це ніби мій протест, мій гімн саме життю та перемозі.
29.06.24
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Штука
Сербська зброя для України
Максим МУЛЯР
Стало відомо, що Сербія через посередників продала Україні боєприпасів на 800 млн євро. Причому Белград не збирається зупинятися в цій справі й озиратися на Кремль.
28.06.24
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У світі
Співоча дія «Оновлена земля?»
У неділю, 30 червня, о 18:00 у новому просторі Центру інтелектуального мистецтва "Меркурій" (Львів, площа Міцкевича, 10) відбудеться співоча дія «Оновлена земля?», яку творитиме Театральний центр «Слово і Голос».
28.06.24
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Штука
«Моя територія»: роздуми про свободу
Новий проєкт Центру інтелектуального мистецтва "Меркурій "об’єднав сучасних митців і мисткинь з різних куточків України. Це виставка-рефлексія, якою автори й авторки провокують глядачів на роздуми про різні виміри свободи та свою взаємодію із землею, на якій вони народилися.
26.06.24
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Штука
Дитинство в Радянській Україні
Роман Мацюк
Народився в 1948 році. Мама залишила щоденник про те, як їй поводилося в пологовому будинку: виявляється, треба було давати усім хабарі...
25.06.24
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Минуле
За новим календарем
Юрко ТИМЧУК
Оригінально шукали квітку папороті в Махачкалі та Дербенті, але нічого путнього з того не вийшло. ЗСУ найближчим часом допоможе. Огляд подій тижня в Україні.
25.06.24
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Україна
Світ без чоловіків
Юлія Баір
Рівність можливостей означає рівність обов’язків: українські жінки зуміють вчасно масово стати поруч українських чоловіків у війську.
25.06.24
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Дискурси
Марія Слободівна (Крушельницька) – артистка театру «Руської Бесіди». ІІ період
Євген Нахлік
Тріумфальне повернення на професійну сцену (листопад 1900 – 8 жовтня 1901)
24.06.24
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Минуле