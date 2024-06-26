Причина прихована, але результат відомий

Свято музики в часі війни

Микола Глібович

На щастя, знову є звук, і здається, що глядачі і музиканти, які щойно ледь не побились, тепер воєдино хитаються в такт як великий добрий Левіафан, і навіть те, що приспів «Тікай, бо скоро буде війна» замість «Не стидайся, то твоя земля» нікого не здивував, бо так ніби і мало бути.