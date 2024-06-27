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Війна. Червень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Червень 2024 року
Четвер, Червень 27, 2024 - 11:00
До теми
«Моя територія»: роздуми про свободу
Новий проєкт Центру інтелектуального мистецтва "Меркурій "об’єднав сучасних митців і мисткинь з різних куточків України. Це виставка-рефлексія, якою автори й авторки провокують глядачів на роздуми про різні виміри свободи та свою взаємодію із землею, на якій вони народилися.
26.06.24
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Штука
Марія Слободівна (Крушельницька) – артистка театру «Руської Бесіди». ІІ період
Євген Нахлік
Тріумфальне повернення на професійну сцену (листопад 1900 – 8 жовтня 1901)
24.06.24
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Минуле
Мистецтво створення костюмів
Катерина Корнійчук
Гуманістичні теми, які звучать в п’єсах Шекспіра, торкаються вічних і водночас сучасних тем: кохання і зради, життя та смерті, справедливості і покарання винних – які, як ніколи, набули своєї актуальності сьогодні, під час війни …
24.06.24
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Штука
Коло жовтої зірки
Віталій Портников
Ті, хто пережили війну, поступилися тим, що вивчали її пропагандистську історію у школах. Страх змінився жадобою реваншу, скорбота – «побєдобєсієм»...
23.06.24
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Дискурси
Свято музики в часі війни
Микола Глібович
На щастя, знову є звук, і здається, що глядачі і музиканти, які щойно ледь не побились, тепер воєдино хитаються в такт як великий добрий Левіафан, і навіть те, що приспів «Тікай, бо скоро буде війна» замість «Не стидайся, то твоя земля» нікого не здивував, бо так ніби і мало бути.
22.06.24
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Штука
Словокопання: про Шеймаса Гіні й не тільки
Василь МАХНО
Поети приймають у спадок країну і мову такими, якими вони є, і по собі залишають їх зміненими. Здається, що й Шеймасу Гіні вдалося щось змінити
22.06.24
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Дискурси
Секрет життя після 120 років? Наноботи
Рей Курцвейл
Найконтроверсійніший, мабуть, розділ нової книги чільного технофутуролога – візія діамондоїдних нанороботів у нашій кровоносній системі
21.06.24
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Дискурси
Драматичне пробудження
Олеся Ісаюк
Русифікація — це на кшталт історичної випадковості, генеральною ж метою була принципова зміна людської природи, що передбачала практичне знищення, щонайменше глибоку деформацію ідентичності, способу життя і думання
21.06.24
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Україна