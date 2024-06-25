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Війна. Червень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Червень 2024 року
Вівторок, Червень 25, 2024 - 10:45
До теми
Свято музики в часі війни
Микола Глібович
На щастя, знову є звук, і здається, що глядачі і музиканти, які щойно ледь не побились, тепер воєдино хитаються в такт як великий добрий Левіафан, і навіть те, що приспів «Тікай, бо скоро буде війна» замість «Не стидайся, то твоя земля» нікого не здивував, бо так ніби і мало бути.
22.06.24
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Штука
Драматичне пробудження
Олеся Ісаюк
Русифікація — це на кшталт історичної випадковості, генеральною ж метою була принципова зміна людської природи, що передбачала практичне знищення, щонайменше глибоку деформацію ідентичності, способу життя і думання
21.06.24
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Україна
Іспити спеки
Юрко ПРОХАСЬКО
…складання звіту про продовження, про тривкість тривання, про недаремність зусиль і немарність втрат. Підтвердження завжди несподіваного, ніколи не запевненого тривання в житті
21.06.24
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Дискурси
Ліки творчості
Тетяна Костенко
Можливість висловити почуття, які важко описати словами: арт-терапія є ефективним методом для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і передбачає використання творчих процесів як спосіб вираження і обробки травматичного досвіду.
21.06.24
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Штука
Народна мудрість
Анатолій Стріляний
Не вся народна мудрість – мудрість. Уявлення святих, але темних селян… Там стільки ж помилок, скільки і вічних істин.
20.06.24
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Дискурси
Пекельний сором. Без музики і страху.
Тарас Прохасько
Подивися на гріх нашої ненависті. Ця війна така архаїчна, як поєдинок за Київський стіл. І у неї не було кінця...
20.06.24
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Дискурси
Срібна куля і коханка тестьова
Юрій Винничук
Ян Потоцький писав історію України, описував українців, що дало підстави Путіну прибрехати, що власне він і вигадав українців
19.06.24
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Дискурси
Трансфер технологій як національна ідея
Роман Скляров
Щоби стати направду вільними й суверенними, українці як нація мають забезпечити собі володіння технологіями майбутнього
19.06.24
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Україна