Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Трійця
головна
Зелені Свята – Трійця
Неділя, Червень 23, 2024 - 09:30
До теми
Ліки творчості
Тетяна Костенко
Можливість висловити почуття, які важко описати словами: арт-терапія є ефективним методом для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і передбачає використання творчих процесів як спосіб вираження і обробки травматичного досвіду.
21.06.24
|
|
Штука
Народна мудрість
Анатолій Стріляний
Не вся народна мудрість – мудрість. Уявлення святих, але темних селян… Там стільки ж помилок, скільки і вічних істин.
20.06.24
|
|
Дискурси
Срібна куля і коханка тестьова
Юрій Винничук
Ян Потоцький писав історію України, описував українців, що дало підстави Путіну прибрехати, що власне він і вигадав українців
19.06.24
|
|
Дискурси
Трансфер технологій як національна ідея
Роман Скляров
Щоби стати направду вільними й суверенними, українці як нація мають забезпечити собі володіння технологіями майбутнього
19.06.24
|
|
Україна
Мистецтво для здоровʼя
Це поєднання особистої сімейної історії автора, поточних подій, неврології та естетики. Через власний досвід актор досліджує у моновиставі, як травма багатьох поколінь проявляється в житті людей, і як мистецтво допомагає зцілитися та трансформувати негативний досвід у світло.
19.06.24
|
|
Штука
Висота «Діалогів кармеліток»
Роксолана Гавалюк
У часи граничних випробувань на міцність духу, чистоту помислів, вірність ідеалам — тема опери Ф. Пуленка для українського глядача актуальна як ніколи… Маємо численні нагоди бачити, як розкриваються під тиском загрозливих обставин наші люди.
19.06.24
|
|
Штука
Судововишнянські пацяри і леґуміни
Мар'ян ХОМЯК
Культура приготування і споживання їжі в Судовій Вишні, в передмісті та в навколишніх селах 1913 року – на будень, неділю та великі свята
18.06.24
|
|
Минуле
«Народна творчість»
Майкл Мишкало
Якщо це ворожі ІПСО, то вони працюють. Елементарне знання психології "свої – чужі" – і можна впливати на народні маси. І добре, коли це просто поговорили й забули
18.06.24
|
|
Дискурси