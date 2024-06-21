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Петро Сметана
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Петро Сметана «Синя скриня»
П'ятниця, Червень 21, 2024 - 18:15
До теми
Ліки творчості
Тетяна Костенко
Можливість висловити почуття, які важко описати словами: арт-терапія є ефективним методом для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і передбачає використання творчих процесів як спосіб вираження і обробки травматичного досвіду.
21.06.24
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Штука
Народна мудрість
Анатолій Стріляний
Не вся народна мудрість – мудрість. Уявлення святих, але темних селян… Там стільки ж помилок, скільки і вічних істин.
20.06.24
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Дискурси
Мистецтво для здоровʼя
Це поєднання особистої сімейної історії автора, поточних подій, неврології та естетики. Через власний досвід актор досліджує у моновиставі, як травма багатьох поколінь проявляється в житті людей, і як мистецтво допомагає зцілитися та трансформувати негативний досвід у світло.
19.06.24
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Штука
Висота «Діалогів кармеліток»
Роксолана Гавалюк
У часи граничних випробувань на міцність духу, чистоту помислів, вірність ідеалам — тема опери Ф. Пуленка для українського глядача актуальна як ніколи… Маємо численні нагоди бачити, як розкриваються під тиском загрозливих обставин наші люди.
19.06.24
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Штука
«Народна творчість»
Майкл Мишкало
Якщо це ворожі ІПСО, то вони працюють. Елементарне знання психології "свої – чужі" – і можна впливати на народні маси. І добре, коли це просто поговорили й забули
18.06.24
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Дискурси
Прем’єра перформативного прощання
Герої вистави – троє пересічних осіб у пересічному просторі. Вони не діють. Вони вагаються. Камерна атмосфера перформансу занурить глядачів у спогади. Спогади про «маленькі фрагменти Раю» – прості, щасливі моменти життя.
18.06.24
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Штука
Поле для фантазій
Юрко ТИМЧУК
Безперечним залишається той факт, що в Кремлі зараз найбільше потрібні психіатри, яких у скорому часі замінять патологоанатоми.
18.06.24
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Україна
«Коли цвіте полин». Танцюючи додому
Юлія Баір
Людина ніколи не танцює сама — з нею танцює її тінь. І часом тінь оприявнює суть її рухів очевидніше й поетичніше, аніж втілювана танцівником у ту саму мить фігура.
17.06.24
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Штука