Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Прагне мужність до зірок, боязливість — до загибелі
Сенека
До теми
Мистецтво для здоровʼя
Це поєднання особистої сімейної історії автора, поточних подій, неврології та естетики. Через власний досвід актор досліджує у моновиставі, як травма багатьох поколінь проявляється в житті людей, і як мистецтво допомагає зцілитися та трансформувати негативний досвід у світло.
19.06.24
|
|
Штука
Прем’єра перформативного прощання
Герої вистави – троє пересічних осіб у пересічному просторі. Вони не діють. Вони вагаються. Камерна атмосфера перформансу занурить глядачів у спогади. Спогади про «маленькі фрагменти Раю» – прості, щасливі моменти життя.
18.06.24
|
|
Штука
«Коли цвіте полин». Танцюючи додому
Юлія Баір
Людина ніколи не танцює сама — з нею танцює її тінь. І часом тінь оприявнює суть її рухів очевидніше й поетичніше, аніж втілювана танцівником у ту саму мить фігура.
17.06.24
|
|
Штука
Моральний дух українського суспільства
Мирослав МАРИНОВИЧ
Низький дух дивиться на мозаїку зблизька і бачить лише окремі шкельця. Високий дух – з дистанції і, як у Софії Київській, бачить у ній образ Оранти
17.06.24
|
|
Дискурси
«Хіба самому написать...»
Андрій Содомора
«Пишу собі, щоб не міняти часа святого так на так»: бо час – Божий дар. Марнувати його – великий гріх...
17.06.24
|
|
Дискурси
Ярослав
Віталій Портников
Ми щиро віримо, що збідніємо без Булгакова, проте мільйони людей в Америці не читали жодного його рядка – але ці ж самі люди щороку чують мелодію «Щедрика»
16.06.24
|
|
Дискурси
Розмова за розмовою
Лілія Бомко
Усі ті розмови, які ми чуємо чи підслуховуємо, зумисно і випадково, стають уже й нашими розмовами. І ми мимовільно стаємо до них причетними.
15.06.24
|
|
Дискурси
Зухвалий хід Макрона
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Розпуск парламенту Франції – це ризиковану спроба президент Франції збити політичну силу своєї головної конкурентки Марін Ле Пен зі звитяжного курсу.
14.06.24
|
|
У світі