Лі Краснер

«Коли цвіте полин». Танцюючи додому

Юлія Баір

Людина ніколи не танцює сама — з нею танцює її тінь. І часом тінь оприявнює суть її рухів очевидніше й поетичніше, аніж втілювана танцівником у ту саму мить фігура.