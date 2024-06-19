Лі Краснер

Лі Краснер, американська художниця українського походженняголовна

Лі Краснер, американська художниця українського походження

Середа, Червень 19, 2024 - 10:00

До теми

Мистецтво для здоровʼя
Це поєднання особистої сімейної історії автора, поточних подій, неврології та естетики. Через власний досвід актор досліджує у моновиставі, як травма багатьох поколінь проявляється в житті людей, і як мистецтво допомагає зцілитися та трансформувати негативний досвід у світло.
19.06.24 | | Штука
Прем’єра перформативного прощання
Герої вистави – троє пересічних осіб у пересічному просторі. Вони не діють. Вони вагаються. Камерна атмосфера перформансу занурить глядачів у спогади. Спогади про «маленькі фрагменти Раю» – прості, щасливі моменти життя.
18.06.24 | | Штука
«Коли цвіте полин». Танцюючи додому
Юлія Баір
Людина ніколи не танцює сама — з нею танцює її тінь. І часом тінь оприявнює суть її рухів очевидніше й поетичніше, аніж втілювана танцівником у ту саму мить фігура. 
17.06.24 | | Штука
Ярослав
Віталій Портников
Ми щиро віримо, що збідніємо без Булгакова, проте мільйони людей в Америці не читали жодного його рядка – але ці ж самі люди щороку чують мелодію «Щедрика»
16.06.24 | | Дискурси
Розмова за розмовою
Лілія Бомко
Усі ті розмови, які ми чуємо чи підслуховуємо, зумисно і випадково, стають уже й нашими розмовами. І ми мимовільно стаємо до них причетними.
15.06.24 | | Дискурси
Роверкові історії
Юлія Баір
Життя — шалений спуск згори наосліп, який неможливо спинити без ризику обірвати його плин назовсім. Тільки прожити, впускаючи себе в досвід й відпускаючи водночас. Оце і є свобода
14.06.24 | | Дискурси
Зухвалий хід Макрона
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Розпуск парламенту Франції – це ризиковану спроба президент Франції збити політичну силу своєї головної конкурентки Марін Ле Пен зі звитяжного курсу.
14.06.24 | | У світі
Копаний м’яч – із перших вражень галичан
Євген Нахлік
З нагоди фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу варто згадати, як сприймали цю гру галичани тоді, коли вона ще тільки набувала поширення.
14.06.24 | | Минуле

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