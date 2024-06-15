Немає нічого сильнішого за слово

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Менандр
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Алегорія футбольного матчу
Реймунд Бірінґер
Це був дуже дивний футбольний матч. Дві команди грають одна проти одної, одній дозволено атакувати і захищатися, іншій – тільки оборонятися...
15.06.24
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Дискурси
Роверкові історії
Юлія Баір
Життя — шалений спуск згори наосліп, який неможливо спинити без ризику обірвати його плин назовсім. Тільки прожити, впускаючи себе в досвід й відпускаючи водночас. Оце і є свобода
14.06.24
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Дискурси
Зухвалий хід Макрона
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Розпуск парламенту Франції – це ризиковану спроба президент Франції збити політичну силу своєї головної конкурентки Марін Ле Пен зі звитяжного курсу.
14.06.24
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У світі
Копаний м’яч – із перших вражень галичан
Євген Нахлік
З нагоди фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу варто згадати, як сприймали цю гру галичани тоді, коли вона ще тільки набувала поширення.
14.06.24
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Минуле
Фестиваль оголених форм
Від 18 до 22 червня у Львові триватимуть «Дні мистецтва перфоманс. Школа перфомансу». В основі програми — досвід чеського проєкту FNAF, що досліджує тіло, тілесність і різні форми їхнього вираження. Тема п’ятиденної зустрічі чеських та українських перформерів — «Тривога в тілі».
14.06.24
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Штука
Не завантажуйте телефоністку...
Тарас Прохасько
Уже кілька днів не можу нічого іншого читати. Тільки це. Довідник івано-франківської міської автоматичної телефонної станції. Ціною 1 крб.
13.06.24
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Дискурси
Дні Куроня у Львові
Іза ХРУСЛІНСЬКА
Цьогорічні Дні відбудуться на третьому році повномасштабної війни Росії проти України. Хочемо разом рефлексувати над тим, що Яцек називав: «Поляки та українці – важкий діалог»
13.06.24
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Галичина
Гра з «Чарівною флейтою»
Аделіна Єфіменко
Ідея цієї оперної вистави реалізувалася у вигляді фентезі про злитті двох світів – аналогового на сцені та в залі й цифрового на великому екрані, в якому аватари, фіксуючи рухи героїв опери, імітували протагоністів, діяли у власному просторі за законами комп'ютерної гри.
13.06.24
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Штука