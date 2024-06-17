Яцек Куронь

Гра з «Чарівною флейтою»

Аделіна Єфіменко

Ідея цієї оперної вистави реалізувалася у вигляді фентезі про злитті двох світів – аналогового на сцені та в залі й цифрового на великому екрані, в якому аватари, фіксуючи рухи героїв опери, імітували протагоністів, діяли у власному просторі за законами комп'ютерної гри.