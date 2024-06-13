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Війна. Червень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Червень 2024 року
Четвер, Червень 13, 2024 - 18:30
До теми
20 років від дня смерті Яцека Куроня...
Іза Хруслінська і Петро Тима
На третьому році російської агресії найважливішим питанням є погляд Яцека на незламну боротьбу українців. Як би могла виглядати розмова з ним...
12.06.24
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Галичина
Празькі таємниці «слуг цісарської казни»
Юлія Ісапчук
Окрім інших, тема війни у романі Лео Перуца «Уночі під кам’яним мостом» також окреслена і під таким кутом зору сприймається у наших реаліях. Прикметно, що перекладачка роману Галина Петросаняк додає присвяту загиблому під Бахмутом колезі.
12.06.24
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Штука
Зі світом так і не змирився...
Стефанія Андрусяк
Маючи місію розкривати світ мистецтва як форму світогляду, Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій» у другому поспіль проєкті послідовно знайомить львів'ян із творчістю київських представників андеграунду 1970-х : про одного із них розповідає кураторка залу «Людина протестує».
10.06.24
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Штука
«Вітер в гаї нагинає...»
Андрій Содомора
Яке життя, така мова: втрачаємо тонші струни того дивовижного інструменту; на граматичному рівні ще розрізняємо минулий і давноминулий, та з мови він уже відходить...
10.06.24
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Дискурси
Діалоги кармеліток
Віра, жертовність та відданість своїм переконанням навіть у найтемніші часи…Вперше в Україні: Львівська національна опера представить постановку опери Франсіса Пуленка про молоду аристократку, яка, переживаючи складні події Французької революції, перемагає власні страхи, сумніви та безпорадність.
09.06.24
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Штука
Криваві пляжі Нормандії
Віталій Портников
Реально велику війну можна зупинити тільки вчасними спільними зусиллями. А для того, щоб запобігти великій війні, треба зупинити локальну війну без зисків для агресора.
09.06.24
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Дискурси
Випадкова зустріч у метро
Уляна Глинчак
Коли під матрацом знайшла горошину – зрозуміла, чому не могла спати стільки ночей. Кинула її до вазонка, і вона проросла...
09.06.24
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Дискурси
В оці звукового тайфуну
Людмила БУРДА
Десятки років цей інструмент захоплював тисячі слухачів, вражав тембровими можливостями та потужністю. Його цікавою унікальністю було стереозвучання: він складався з двох частин у різних кінцях залу. Робота над відновленням другої триває…
08.06.24
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Штука