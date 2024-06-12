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John Armleder
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Джон Армледер «Без назви» (1986)
Середа, Червень 12, 2024 - 16:45
До теми
Зі світом так і не змирився...
Стефанія Андрусяк
Маючи місію розкривати світ мистецтва як форму світогляду, Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій» у другому поспіль проєкті послідовно знайомить львів'ян із творчістю київських представників андеграунду 1970-х : про одного із них розповідає кураторка залу «Людина протестує».
10.06.24
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Штука
Діалоги кармеліток
Віра, жертовність та відданість своїм переконанням навіть у найтемніші часи…Вперше в Україні: Львівська національна опера представить постановку опери Франсіса Пуленка про молоду аристократку, яка, переживаючи складні події Французької революції, перемагає власні страхи, сумніви та безпорадність.
09.06.24
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Штука
Криваві пляжі Нормандії
Віталій Портников
Реально велику війну можна зупинити тільки вчасними спільними зусиллями. А для того, щоб запобігти великій війні, треба зупинити локальну війну без зисків для агресора.
09.06.24
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Дискурси
Випадкова зустріч у метро
Уляна Глинчак
Коли під матрацом знайшла горошину – зрозуміла, чому не могла спати стільки ночей. Кинула її до вазонка, і вона проросла...
09.06.24
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Дискурси
В оці звукового тайфуну
Людмила БУРДА
Десятки років цей інструмент захоплював тисячі слухачів, вражав тембровими можливостями та потужністю. Його цікавою унікальністю було стереозвучання: він складався з двох частин у різних кінцях залу. Робота над відновленням другої триває…
08.06.24
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Штука
“Молитва”: кому і за що?
Олеся Ісаюк
Вчини мене бичем Твоїм — Ударом, вистрілом, набоєм.... ...Твоїм бичем мене вчини, Щоб басаманувати душі...
08.06.24
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Україна
Намисто з білих грибів
Наталя «Конфетка» Шинкарук
З циклу "Ми діти квітів": гіпівський сейшн на Ґауї липня 1980 року (і не тільки) в спогадах Наталі "Конфетки". Імена учасників справжні, події реальні.
08.06.24
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Минуле
Необов’язкова необхідність
Василь МАХНО
Литва видалася країною суцільної поезії. Тут поезія, наче доісторична комаха, застигла у колись в’язкій, а тепер скам’янілій бурштиновій смолі...
08.06.24
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Дискурси