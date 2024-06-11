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Війна. Червень 2024
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Червень 2024 року
Вівторок, Червень 11, 2024 - 11:45
До теми
Зі світом так і не змирився...
Стефанія Андрусяк
Маючи місію розкривати світ мистецтва як форму світогляду, Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій» у другому поспіль проєкті послідовно знайомить львів'ян із творчістю київських представників андеграунду 1970-х : про одного із них розповідає кураторка залу «Людина протестує».
10.06.24
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Штука
Діалоги кармеліток
Віра, жертовність та відданість своїм переконанням навіть у найтемніші часи…Вперше в Україні: Львівська національна опера представить постановку опери Франсіса Пуленка про молоду аристократку, яка, переживаючи складні події Французької революції, перемагає власні страхи, сумніви та безпорадність.
09.06.24
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Штука
Випадкова зустріч у метро
Уляна Глинчак
Коли під матрацом знайшла горошину – зрозуміла, чому не могла спати стільки ночей. Кинула її до вазонка, і вона проросла...
09.06.24
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Дискурси
В оці звукового тайфуну
Людмила БУРДА
Десятки років цей інструмент захоплював тисячі слухачів, вражав тембровими можливостями та потужністю. Його цікавою унікальністю було стереозвучання: він складався з двох частин у різних кінцях залу. Робота над відновленням другої триває…
08.06.24
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Штука
Намисто з білих грибів
Наталя «Конфетка» Шинкарук
З циклу "Ми діти квітів": гіпівський сейшн на Ґауї липня 1980 року (і не тільки) в спогадах Наталі "Конфетки". Імена учасників справжні, події реальні.
08.06.24
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Минуле
Необов’язкова необхідність
Василь МАХНО
Литва видалася країною суцільної поезії. Тут поезія, наче доісторична комаха, застигла у колись в’язкій, а тепер скам’янілій бурштиновій смолі...
08.06.24
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Дискурси
Мир і справедливість
Мирослав МАРИНОВИЧ
Без морального покаяння російського народу справедливого миру не буде, а щоб його таки досягти, «міняти треба парадигму Росії».
07.06.24
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Дискурси
Птахи співають і у часі війни
Театр «Слово і голос» спільно з дизайнеркою Оксаною Караванською представив у Римі унікальний проєкт – виставу-дефіле «Птахи співають і у часі війни: Ukrainian Haute Couture від Оксани Караванської та Наталії Половинки».
07.06.24
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Штука