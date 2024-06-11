Війна. Червень 2024

В оці звукового тайфуну

Людмила БУРДА

Десятки років цей інструмент захоплював тисячі слухачів, вражав тембровими можливостями та потужністю. Його цікавою унікальністю було стереозвучання: він складався з двох частин у різних кінцях залу. Робота над відновленням другої триває…