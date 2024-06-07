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В людини немає вибору — вона повинна бути людиною!
Станіслав Єжи Лєц
До теми
Відкривання вічностей
Юрко ПРОХАСЬКО
А щодо стрілок, то в їхній завмерлості я завжди вбачав уособлення непорушного часу стрімкого і вічного літа, що тільки-но почалося.
07.06.24
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Дискурси
Не приходь пустим
Тарас Прохасько
Cправжня причетність до Європи передбачає експорт ідей, які можуть живити ускладнення європейської цивілізації. Ускладнення, що не обтяжує конструкцію, а робить її грандіознішою
06.06.24
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Дискурси
Фокуси кривого дзеркала
Олеся Ісаюк
Допомога Заходу та санкції проти Росії демонструють, що історичні уроки наші союзники усе ж вивчили. А те, що історія пояснює дохідливо, та бере дорого – це вже інше питання
06.06.24
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Україна
Звичайний, як грудка землі
Юрій Винничук
Бела Гамваш. В Україні про нього не знають. Він був передусім есеїстом, одним з найвидатніших. І траґав розчин на будові в комуністичній Угорщині
05.06.24
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Дискурси
Естетична діагностика життя
Львівська мистецька галерея Shum Gallery запрошує долучитися до благодійного онлайн-аукціону "Горизонт", який відбувається в рамках виставки Юрія Смольського. Мета аукціону — придбання FPV дронів для спецпідрозділу "Кракен".
05.06.24
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Штука
А ми будемо жити
Майкл Мишкало
Наш дух, наша воля і наше Різдво, мова, пісні, тіні предків – це зайве? це нам заважає йти в бій? Чи все навпаки – бо ж саме це бісить орду?
04.06.24
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Дискурси
На органові уродини
На початку червня львівський орган святкує свій День народження. Орган було урочисто відкрито 4 червня 1933 року. Унікальний орган має 60 регістрів і майже 5 тисяч труб, є найбільшим історичним концертним органом України.
04.06.24
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Штука
Зміни сезонів
Юрко ТИМЧУК
Тепер можна згадати Вінстона Черчилля і його «Це ще не кінець. Це навіть не початок кінця, але, можливо, це кінець початку».
04.06.24
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Україна