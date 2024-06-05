Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Хто не може зосередиться на собі, той бачачи не побачить і чуючи не почує
Конфуцій
До теми
Естетична діагностика життя
Львівська мистецька галерея Shum Gallery запрошує долучитися до благодійного онлайн-аукціону "Горизонт", який відбувається в рамках виставки Юрія Смольського. Мета аукціону — придбання FPV дронів для спецпідрозділу "Кракен".
05.06.24
|
|
Штука
На органові уродини
На початку червня львівський орган святкує свій День народження. Орган було урочисто відкрито 4 червня 1933 року. Унікальний орган має 60 регістрів і майже 5 тисяч труб, є найбільшим історичним концертним органом України.
04.06.24
|
|
Штука
Любовні листи до України
Олена О’Лір
Ця білінгва, створена з любови, являє собою збалансований діалог жіночого та чоловічого начал, і перше, безумовно, належить авторці / ліричній героїні, а друге — Україні та її Захисникам, образ яких зазвичай фокусується у постаті єдиного Воїна, Солдата, Друга.
03.06.24
|
|
Штука
«Неначе степом чумаки...»
Андрій Содомора
Літа минають, людина – минається: маліє, никне, зникає десь за часовими й просторовими обріями... Залишає те, чого не йме своїм зубом час
03.06.24
|
|
Дискурси
Зрадник Корсики
Віталій Портников
Паолі і Бонапарт залишаться в історії антагоністами – один бажав свободи для рідного острова, інший намагався створити наймогутнішу імперію своїх часів
02.06.24
|
|
Дискурси
Побачення з Морем
Наталя «Конфетка» Шинкарук
В спогаді Наталі «Конфетки» описано реальні події гіппівських тусовок червня–липня 1980 року. Імена учасників справжні.
01.06.24
|
|
Минуле
Вірш для Антанаса Йонинаса
Василь МАХНО
–о дванадцятій плюс-чи-мінус– на вузенькій вуличці, як мізинець, коли проминуть і весни, і зими, коли повернеться князь і доп’ють поети.
01.06.24
|
|
Дискурси
Повість про еліту
Олеся Ісаюк
Так виглядає, що Басенко у "Початку" змальовував втомлених протистоянням з усім світом інтелектуалів, а суцільно “київські” лаштунки натякають на інтелектуалів українських
01.06.24
|
|
Україна