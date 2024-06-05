Хто не може зосередиться на собі, той бачачи не побачить і чуючи не почує

Любовні листи до України

Олена О’Лір

Ця білінгва, створена з любови, являє собою збалансований діалог жіночого та чоловічого начал, і перше, безумовно, належить авторці / ліричній героїні, а друге — Україні та її Захисникам, образ яких зазвичай фокусується у постаті єдиного Воїна, Солдата, Друга.