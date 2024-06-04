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Війна. Червень 2024
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Червень 2024 року
Вівторок, Червень 4, 2024 - 10:15
До теми
Побачення з Морем
Наталя «Конфетка» Шинкарук
В спогаді Наталі «Конфетки» описано реальні події гіппівських тусовок червня–липня 1980 року. Імена учасників справжні.
01.06.24
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Минуле
Вірш для Антанаса Йонинаса
Василь МАХНО
–о дванадцятій плюс-чи-мінус– на вузенькій вуличці, як мізинець, коли проминуть і весни, і зими, коли повернеться князь і доп’ють поети.
01.06.24
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Дискурси
Повість про еліту
Олеся Ісаюк
Так виглядає, що Басенко у "Початку" змальовував втомлених протистоянням з усім світом інтелектуалів, а суцільно “київські” лаштунки натякають на інтелектуалів українських
01.06.24
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Україна
Мавританська синагога в Гусятині
Оксана Бойко
Будівля Великої синагоги є не лише пам’яттю про юдейську громаду, а й елементом історичної урбаністичної тканини цього маґдебурзького міста
31.05.24
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Минуле
Юрко і Гліб
Анатолій Стріляний
«Перепишеш, каже, заповіт?» І перепишу! Із онука на онука. Воює Юрко, а цей сучонок – ухилянт. Глібушком колись його, гадьонка, кликала
31.05.24
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Дискурси
Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину
Олександр ГОМЕНЮК
Дехто викидає з голови пораненого в ту мить, коли він від’їжджає до шпиталю. Дехто пам’ятає кожного, кого тримав за руку в дорозі. Війна лишає на нас сліди, яких не побачиш ззовні
30.05.24
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Україна
Щільність поверхневого натягу
Тарас Прохасько
Навіть розуміючи, що втрата певної здатності означає одночасно набуток несподіваної властивості, щоразу сумуєш через відчуття текучої втрати
30.05.24
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Дискурси
Латиніна сестра Табачніка
Юрій Винничук
Не треба Латиніної чи Табачніка, є свої патріоти, які час від часу вигулькують з темних щілин і починають волати, що обидві імперії однакові, обидві гнітили, і галичани були такі ж пригноблені
29.05.24
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Дискурси