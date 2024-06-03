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Кафка
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Сто років тому помер Франц Кафка
Понеділок, Червень 3, 2024 - 11:30
До теми
Побачення з Морем
Наталя «Конфетка» Шинкарук
В спогаді Наталі «Конфетки» описано реальні події гіппівських тусовок червня–липня 1980 року. Імена учасників справжні.
01.06.24
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Минуле
Вірш для Антанаса Йонинаса
Василь МАХНО
–о дванадцятій плюс-чи-мінус– на вузенькій вуличці, як мізинець, коли проминуть і весни, і зими, коли повернеться князь і доп’ють поети.
01.06.24
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Дискурси
Юрко і Гліб
Анатолій Стріляний
«Перепишеш, каже, заповіт?» І перепишу! Із онука на онука. Воює Юрко, а цей сучонок – ухилянт. Глібушком колись його, гадьонка, кликала
31.05.24
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Дискурси
Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину
Олександр ГОМЕНЮК
Дехто викидає з голови пораненого в ту мить, коли він від’їжджає до шпиталю. Дехто пам’ятає кожного, кого тримав за руку в дорозі. Війна лишає на нас сліди, яких не побачиш ззовні
30.05.24
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Україна
Щільність поверхневого натягу
Тарас Прохасько
Навіть розуміючи, що втрата певної здатності означає одночасно набуток несподіваної властивості, щоразу сумуєш через відчуття текучої втрати
30.05.24
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Дискурси
Латиніна сестра Табачніка
Юрій Винничук
Не треба Латиніної чи Табачніка, є свої патріоти, які час від часу вигулькують з темних щілин і починають волати, що обидві імперії однакові, обидві гнітили, і галичани були такі ж пригноблені
29.05.24
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Дискурси
НТШ у світі: діяльність і майбутнє
Уляна Плавущак-Підзамецька
Наукове товариство імені Тараса Шевченка відзначає 150-ліття в Україні та 75-ліття в Канаді. Відбулася 3-тя ювілейна конференція
29.05.24
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Галичина
120-річчя тріумфу «Мадам Баттерфляй»
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові запрошує на виставку «Ще раз Баттерфляй» про історію постановки опери Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфляй» та роль української примадонни Соломії Крушельницької у тріумфі цього твору на світових сценах.
28.05.24
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Штука