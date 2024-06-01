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Ганна Друль
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Ганна Друль «Старі знимки»
Субота, Червень 1, 2024 - 21:00
До теми
Ми діти квітів. Побачення з Морем
Наталя «Конфетка» Шинкарук
В спогаді Наталі «Конфетки» описано реальні події гіппівських тусовок червня–липня 1980 року. Імена учасників справжні.
01.06.24
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Минуле
Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину
Олександр ГОМЕНЮК
Дехто викидає з голови пораненого в ту мить, коли він від’їжджає до шпиталю. Дехто пам’ятає кожного, кого тримав за руку в дорозі. Війна лишає на нас сліди, яких не побачиш ззовні
30.05.24
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Україна
Латиніна сестра Табачніка
Юрій Винничук
Не треба Латиніної чи Табачніка, є свої патріоти, які час від часу вигулькують з темних щілин і починають волати, що обидві імперії однакові, обидві гнітили, і галичани були такі ж пригноблені
29.05.24
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Дискурси
НТШ у світі: діяльність і майбутнє
Уляна Плавущак-Підзамецька
Наукове товариство імені Тараса Шевченка відзначає 150-ліття в Україні та 75-ліття в Канаді. Відбулася 3-тя ювілейна конференція
29.05.24
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Галичина
120-річчя тріумфу «Мадам Баттерфляй»
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові запрошує на виставку «Ще раз Баттерфляй» про історію постановки опери Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфляй» та роль української примадонни Соломії Крушельницької у тріумфі цього твору на світових сценах.
28.05.24
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Штука
Гра в радість
Юлія Баір
Так, я щаслива. Бо моя країна чинить спротив нелюдам. Бо моя нація – попри сотні років утисків і боротьби – зберігає живими свою ідентичність і мову
28.05.24
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Дискурси
Театральні перетини Марії Слободівної та Івана Франка
Євген Нахлік
Франко і Слободівна були особисто знайомі та принагідно спілкувалися. Однак до ближчих стосунків не дійшло
28.05.24
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Минуле
«В неволі, в самоті немає...»
Андрій Содомора
Можливо, саме туга й біль споріднюють людей від найдавніших часів; саме від болю, вчать стародавні, мудріє людина. Мудріє, добріє...
27.05.24
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Дискурси