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Все істинне – незмінне, все помилкове короткочасне
Сенека
До теми
НТШ у світі: діяльність і майбутнє
Уляна Плавущак-Підзамецька
Наукове товариство імені Тараса Шевченка відзначає 150-ліття в Україні та 75-ліття в Канаді. Відбулася 3-тя ювілейна конференція
29.05.24
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Галичина
120-річчя тріумфу «Мадам Баттерфляй»
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові запрошує на виставку «Ще раз Баттерфляй» про історію постановки опери Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфляй» та роль української примадонни Соломії Крушельницької у тріумфі цього твору на світових сценах.
28.05.24
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Штука
Театральні перетини Марії Слободівної та Івана Франка
Євген Нахлік
Франко і Слободівна були особисто знайомі та принагідно спілкувалися. Однак до ближчих стосунків не дійшло
28.05.24
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Минуле
«В неволі, в самоті немає...»
Андрій Содомора
Можливо, саме туга й біль споріднюють людей від найдавніших часів; саме від болю, вчать стародавні, мудріє людина. Мудріє, добріє...
27.05.24
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Дискурси
Не кіно
Юрко ТИМЧУК
Десь проходив Каннський фестиваль, а десь відбувалися бойові дії, коїлися військові злочини і йшла підготовка до мирної конференції.
27.05.24
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Україна
Опера Мейтуса під батутою Кері-Лінн Вілсон
В «Украденому щасті» змальована плутанина доль і трагедія почуттів любовного трикутника – Анни, Миколи та Михайла – цілком співзвучна мелодіям гуцульського фольклору з їх гострими ритмами та дисонансами.
25.05.24
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Штука
Чи можливий душевний мир у час війни?
Мирослав МАРИНОВИЧ
Не Путін, а Бог є Господом історії. І усвідомлення цього вселяє в мою душу мир, оскільки наш народ цьому Злу не упокорився
25.05.24
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Дискурси
Коротке замикання особого путі
Андрій Бондар
Весь «особый путь» сучасної рф – наївне бажання повернутися шляхом самодеструкції до материнської утроби, в якій спокійно і темно, як в могилі.
25.05.24
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Дискурси