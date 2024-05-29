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Джо Бер
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Джо Бер «Скляні мешти» (1960)
Середа, Травень 29, 2024 - 22:45
До теми
НТШ у світі: діяльність і майбутнє
Уляна Плавущак-Підзамецька
Наукове товариство імені Тараса Шевченка відзначає 150-ліття в Україні та 75-ліття в Канаді. Відбулася 3-тя ювілейна конференція
29.05.24
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Галичина
120-річчя тріумфу «Мадам Баттерфляй»
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові запрошує на виставку «Ще раз Баттерфляй» про історію постановки опери Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфляй» та роль української примадонни Соломії Крушельницької у тріумфі цього твору на світових сценах.
28.05.24
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Штука
Не кіно
Юрко ТИМЧУК
Десь проходив Каннський фестиваль, а десь відбувалися бойові дії, коїлися військові злочини і йшла підготовка до мирної конференції.
27.05.24
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Україна
Опера Мейтуса під батутою Кері-Лінн Вілсон
В «Украденому щасті» змальована плутанина доль і трагедія почуттів любовного трикутника – Анни, Миколи та Михайла – цілком співзвучна мелодіям гуцульського фольклору з їх гострими ритмами та дисонансами.
25.05.24
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Штука
Чи можливий душевний мир у час війни?
Мирослав МАРИНОВИЧ
Не Путін, а Бог є Господом історії. І усвідомлення цього вселяє в мою душу мир, оскільки наш народ цьому Злу не упокорився
25.05.24
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Дискурси
Коротке замикання особого путі
Андрій Бондар
Весь «особый путь» сучасної рф – наївне бажання повернутися шляхом самодеструкції до материнської утроби, в якій спокійно і темно, як в могилі.
25.05.24
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Дискурси
Смерть президента-різника
Максим МУЛЯР
23 травня загиблого в авіатрощі президента Ірану Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті Мешхеді.
24.05.24
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У світі
Вибори нового керівництва ЄС на 2024–2029 роки
Тарас Радь
Вибори до Європейського парламенту, дебати кандидатів на посаду президента Єврокомісії і випробування системи Spitzenkandidat на життєздатність
24.05.24
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У світі