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Вдячність – мов місяць: коли уповні, тоді прегарний
Плутарх
До теми
Смерть президента-різника
Максим МУЛЯР
23 травня загиблого в авіатрощі президента Ірану Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті Мешхеді.
24.05.24
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У світі
Вибори нового керівництва ЄС на 2024–2029 роки
Тарас Радь
Вибори до Європейського парламенту, дебати кандидатів на посаду президента Єврокомісії і випробування системи Spitzenkandidat на життєздатність
24.05.24
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У світі
Сліпота як вибір
Володимир Шелухін
Цікавим світові випадком української соціальної теорії є досвід генерування соціального знання за умов бездержавності та у зв’язку з визвольними рухами
24.05.24
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Дискурси
Тепер такий час прийшов
Тарас Прохасько
А може бути інакше: що саме наше відставання, наш тягар архаїчного занесе нас у зону, в якій буде набирати сили потовчене майбутнє. Дай Боже не пережити його завчасно
23.05.24
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Дискурси
«Этим гнусным языком»
Юрій Винничук
Принцип «народжений в Україні – українець» чомусь найпопулярніший, а найбільше агітаторів у Булгакова. Але ніхто не може навести бодай одного рядка симпатії для України
22.05.24
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Дискурси
Майстер Михайло Билень – будівничий церков
Василь СЛОБОДЯН
Михайло Билень (1768–1844), один із кращих народних майстрів – будівничих досконалих церков, чиє ім'я Бойківщина зберегла до наших днів.
22.05.24
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Минуле
Людина, яка перейшла через гори
Інна Анісімова
Було багато радості. І, як завжди, жодних спільних фото. Ну бо навіщо? Всі ж житимуть вічно. Адже так думається у п'янкому повітрі карпатського саду... Пам’яті Ігоря Мартинюка, “Чорномора”
21.05.24
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Галичина
Довкола гітари
Юрко ТИМЧУК
На Євробаченні виступ держсекретаря США не оцінили б, бо «Rockin' in the Free World» – не їх формат, а в Україні лабання Блінкена запам’яталося краще за привезені ним два мільярди
21.05.24
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Україна