Влодко Маковецький

Людина, яка перейшла через гори

Інна Анісімова

Було багато радості. І, як завжди, жодних спільних фото. Ну бо навіщо? Всі ж житимуть вічно. Адже так думається у п'янкому повітрі карпатського саду... ​​Пам’яті Ігоря Мартинюка, “Чорномора”