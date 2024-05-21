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Нам нема чого боятися, крім страху
Франклін Рузвельт
До теми
Людина, яка перейшла через гори
Інна Анісімова
Було багато радості. І, як завжди, жодних спільних фото. Ну бо навіщо? Всі ж житимуть вічно. Адже так думається у п'янкому повітрі карпатського саду... Пам’яті Ігоря Мартинюка, “Чорномора”
21.05.24
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Галичина
Марія Слободівна (Крушельницька) – артистка театру «Руської Бесіди». І період
Євген Нахлік
Сценічна діяльність в 1893–1901 роках і відгуки театральних рецензентів на неї
19.05.24
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Минуле
Будинок «Слово»
Віталій Портников
Коли піднімаюсь по сходах старих письменницьких будинків, мимоволі шукаю очима двері своєї квартири з іншого світу і бачу у вікні «воронок», який приїхав для мого арешту...
19.05.24
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Дискурси
Шляхами Накловичів
Мар'ян ХОМЯК
До 140-річчя від дня народження о. Ромуальда Накловича (1884–1965). Доля не жаліла для нього випробувань, як і для його синів, які залишались гідними свого батька
18.05.24
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Минуле
Два Володимири
Олеся Ісаюк
Два написані в різні епохи несхожі тексти “Ідоли падуть” Опільського та “Володимир” Скляренка поєднані фактом детальної розробки обставин і почуттів героїв навколо хрещення
18.05.24
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Україна
Найпотаємніших сягаючи джерел
Андрій Содомора
Олегові Купчинському – дев’яносто! Хай не убуває творчої снаги, а рука щоразу сягає по новий історичний документ, що провадить нас до джерел
18.05.24
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Галичина
У пошуках світла краси
Марія Левкович
Музиканти відкриття фестивалю «Дзеркало» – Камерний оркестр Львівської національної опери та диригент Іван Чередніченко стали майстрами музичних Ілюмінацій, а концерт для гобоя Ральфа Воан-Вільямса став відображенням сьогодення в минулому.
17.05.24
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Штука
«Буря»: Шекспір і ляльки
19, 21 травня Шекспірова «Буря» з елементами лялькового театру вперше з’явиться у репертуарі заньківчанської сцени Стрих у рік 460-річчя англійського драматурга.
16.05.24
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Штука