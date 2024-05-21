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Війна. Травень 2024
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Травень 2024 року
Вівторок, Травень 21, 2024 - 10:45
До теми
Шляхами Накловичів
Мар'ян ХОМЯК
До 140-річчя від дня народження о. Ромуальда Накловича (1884–1965). Доля не жаліла для нього випробувань, як і для його синів, які залишались гідними свого батька
18.05.24
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Минуле
Найпотаємніших сягаючи джерел
Андрій Содомора
Олегові Купчинському – дев’яносто! Хай не убуває творчої снаги, а рука щоразу сягає по новий історичний документ, що провадить нас до джерел
18.05.24
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Галичина
У нас росте покоління
Майкл Мишкало
Ми мало знаємо про те, що робити з людьми, яких обпалила війна, як їх захистити, коли не на місці душа, коли сняться пожежі, смерть, бомби, вибух і все….
17.05.24
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Дискурси
«Буря»: Шекспір і ляльки
19, 21 травня Шекспірова «Буря» з елементами лялькового театру вперше з’явиться у репертуарі заньківчанської сцени Стрих у рік 460-річчя англійського драматурга.
16.05.24
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Штука
Вус
Мирослав Трофимук
Пам'яті Володимира Чорновуса, архітектора, урбаніста, ;археолога, будівельника, інженера, видавця, дослідника історії Галичини, скульптора, ґрафіка, живописця
16.05.24
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Минуле
День вишиванки
Андрій Содомора
Шити – виготовляти щось корисне для тіла; вишивати – для душі корисне: «приємне з корисним». Вишиванка – поезія, що промовляє барвами, формами, лініями...
16.05.24
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Дискурси
Українська музика в Стокгольмі
Світову премʼєру твору Богдани Фроляк здійснили всесвітньо відомий скрипаль Гідон Кремер та його знаменитий оркестр «Kremerata Baltica», піаністка Наталія Пасічник та акторки театру «Слово і голос» Наталія Половинка, Ярослава Цетнар, Христина Сілівон.
15.05.24
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Штука
Я, Анна Чіляґ
Юрій Винничук
Анна була аферисткою широкого масштабу. Її реклама справила великий вплив на Гітлера: "От що таке справжня реклама! Головне – пропаганда!"
15.05.24
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Дискурси