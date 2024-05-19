Плекання саду

Світлана Маценка, Оксана Левицька

Її авторські концепції жанру, часу і простору в літературі не втрачають своєї актуальності досі, а життєвий шлях незабутньої професорки є прикладом наполегливого долання перешкод і труднощів на складному професійному і науковому шляху, прикладом безмежної любові до слова.