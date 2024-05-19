Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Усик
головна
Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном з боксу у надважкій вазі з чотирма поясами
Неділя, Травень 19, 2024 - 20:30
До теми
Українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі.
Такм чином український боксер став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі у цьому столітті.
19.05.24
|
|
У світі
Найпотаємніших сягаючи джерел
Андрій Содомора
Олегові Купчинському – дев’яносто! Хай не убуває творчої снаги, а рука щоразу сягає по новий історичний документ, що провадить нас до джерел
18.05.24
|
|
Галичина
«Буря»: Шекспір і ляльки
19, 21 травня Шекспірова «Буря» з елементами лялькового театру вперше з’явиться у репертуарі заньківчанської сцени Стрих у рік 460-річчя англійського драматурга.
16.05.24
|
|
Штука
Вус
Мирослав Трофимук
Пам'яті Володимира Чорновуса, архітектора, урбаніста, ;археолога, будівельника, інженера, видавця, дослідника історії Галичини, скульптора, ґрафіка, живописця
16.05.24
|
|
Минуле
День вишиванки
Андрій Содомора
Шити – виготовляти щось корисне для тіла; вишивати – для душі корисне: «приємне з корисним». Вишиванка – поезія, що промовляє барвами, формами, лініями...
16.05.24
|
|
Дискурси
Українська музика в Стокгольмі
Світову премʼєру твору Богдани Фроляк здійснили всесвітньо відомий скрипаль Гідон Кремер та його знаменитий оркестр «Kremerata Baltica», піаністка Наталія Пасічник та акторки театру «Слово і голос» Наталія Половинка, Ярослава Цетнар, Христина Сілівон.
15.05.24
|
|
Штука
Я, Анна Чіляґ
Юрій Винничук
Анна була аферисткою широкого масштабу. Її реклама справила великий вплив на Гітлера: "От що таке справжня реклама! Головне – пропаганда!"
15.05.24
|
|
Дискурси
Плекання саду
Світлана Маценка, Оксана Левицька
Її авторські концепції жанру, часу і простору в літературі не втрачають своєї актуальності досі, а життєвий шлях незабутньої професорки є прикладом наполегливого долання перешкод і труднощів на складному професійному і науковому шляху, прикладом безмежної любові до слова.
14.05.24
|
|
Штука