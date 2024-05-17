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Чарльз III
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перший офіційний портрет Чарльза III (фраґмент) роботи Джонатана Йео
П'ятниця, Травень 17, 2024 - 11:00
До теми
«Буря»: Шекспір і ляльки
19, 21 травня Шекспірова «Буря» з елементами лялькового театру вперше з’явиться у репертуарі заньківчанської сцени Стрих у рік 460-річчя англійського драматурга.
16.05.24
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Штука
Українська музика в Стокгольмі
Світову премʼєру твору Богдани Фроляк здійснили всесвітньо відомий скрипаль Гідон Кремер та його знаменитий оркестр «Kremerata Baltica», піаністка Наталія Пасічник та акторки театру «Слово і голос» Наталія Половинка, Ярослава Цетнар, Христина Сілівон.
15.05.24
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Штука
Плекання саду
Світлана Маценка, Оксана Левицька
Її авторські концепції жанру, часу і простору в літературі не втрачають своєї актуальності досі, а життєвий шлях незабутньої професорки є прикладом наполегливого долання перешкод і труднощів на складному професійному і науковому шляху, прикладом безмежної любові до слова.
14.05.24
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Штука
«Однушка»
Анатолій Стріляний
Влаштований по-чесному розстріл злісного ухилянта Настя готова сприйняти. Але конкретного Павлушу їй однак було би жалко: «Отака я є. Скрізь у мене когнітивний дисонанс»
14.05.24
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Дискурси
Перезакручені сюжети
Юрко ТИМЧУК
В Бєлгороді згадують Каширське шосе і «рязанскій сахар». Маємо згадати про емпатію або хоча б про глибоке занепокоєння, але в нас є інші проблеми.
14.05.24
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Україна
Парадоксальне мереживо вічности
Оксана Нахлік
Кожен твір збірки – то поетична новела, фрагмент сповіді-мережки. Лірична героїня не самотня, бо злита з природою, оперта на вічне. А трагічність земного буття – естетизована. Тому-то й малюються пейзажно-філософічні картини.
13.05.24
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Штука
«Утоптала стежечку...»
Андрій Содомора
Cаме цей твір – найцікавіший зразок прадавньої єдності слова, музики, танцю і спільності світовідчування на рівні слуховому, пісенному між нами – й давніми еллінами
13.05.24
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Дискурси
Математично-мистецька основа пам’яті
Історія життя і творчої практики української художниці Аліни Ламах (1925–2020) дала імпульс до роздумів над головним для виставки питанням: чи можна говорити про практику збереження пам’яті про не-своє мистецтво як про самостійний художній проєкт?
12.05.24
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Штука