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День вишиванки 2024
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День вишиванки 2024. Фото Івана Гоменюка
Четвер, Травень 16, 2024 - 08:45
До теми
Пораненого прем'єра Словаччини успішно прооперували.
Стало відомо, що нападник на Роберта Фіцо був пов'язаний з проросійським угрупованням.
16.05.24
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У світі
«Однушка»
Анатолій Стріляний
Влаштований по-чесному розстріл злісного ухилянта Настя готова сприйняти. Але конкретного Павлушу їй однак було би жалко: «Отака я є. Скрізь у мене когнітивний дисонанс»
14.05.24
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Дискурси
Парадоксальне мереживо вічности
Оксана Нахлік
Кожен твір збірки – то поетична новела, фрагмент сповіді-мережки. Лірична героїня не самотня, бо злита з природою, оперта на вічне. А трагічність земного буття – естетизована. Тому-то й малюються пейзажно-філософічні картини.
13.05.24
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Штука
Математично-мистецька основа пам’яті
Історія життя і творчої практики української художниці Аліни Ламах (1925–2020) дала імпульс до роздумів над головним для виставки питанням: чи можна говорити про практику збереження пам’яті про не-своє мистецтво як про самостійний художній проєкт?
12.05.24
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Штука
Поезія полеглих: Артур Павленко
Надія Гаврилюк
Війна – це якась форма самотності... Час взагалі по-іншому. Чи відчуження. Мені треба вижити... За дорогою... життя чи смерті
11.05.24
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Україна
Сім рослинних тонких поетес
Василь МАХНО
Як студентки перед семестрами – сім кульбабок в зеленій траві – що обмінюються есемесками й невідомо що в них в голові.
11.05.24
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Дискурси
THE BEST by MYKHAILO ZARICHNYI
Іван Банах
вітер твоїх небес серця твого тепло Галичина the best – кращої не було
11.05.24
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Штука
Каталог портретної полоністики
У каталозі представлені роботи відомих польських художників Марціна Яблонського, Яцека Мальчевського, Яна Матейка, Генрика Родаковського та Ольги Бознаньської та інших. Репродукції більшості картин публіка побачить уперше.
10.05.24
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Штука