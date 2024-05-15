День свободи

Математично-мистецька основа пам’яті

Історія життя і творчої практики української художниці Аліни Ламах (1925–2020) дала імпульс до роздумів над головним для виставки питанням: чи можна говорити про практику збереження пам’яті про не-своє мистецтво як про самостійний художній проєкт?