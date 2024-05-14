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Передова. Травень 2024
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Травень 2024 року
Вівторок, Травень 14, 2024 - 10:15
До теми
Парадоксальне мереживо вічности
Оксана Нахлік
Кожен твір збірки – то поетична новела, фрагмент сповіді-мережки. Лірична героїня не самотня, бо злита з природою, оперта на вічне. А трагічність земного буття – естетизована. Тому-то й малюються пейзажно-філософічні картини.
13.05.24
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Штука
Математично-мистецька основа пам’яті
Історія життя і творчої практики української художниці Аліни Ламах (1925–2020) дала імпульс до роздумів над головним для виставки питанням: чи можна говорити про практику збереження пам’яті про не-своє мистецтво як про самостійний художній проєкт?
12.05.24
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Штука
Поезія полеглих: Артур Павленко
Надія Гаврилюк
Війна – це якась форма самотності... Час взагалі по-іншому. Чи відчуження. Мені треба вижити... За дорогою... життя чи смерті
11.05.24
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Україна
THE BEST by MYKHAILO ZARICHNYI
Іван Банах
вітер твоїх небес серця твого тепло Галичина the best – кращої не було
11.05.24
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Штука
Каталог портретної полоністики
У каталозі представлені роботи відомих польських художників Марціна Яблонського, Яцека Мальчевського, Яна Матейка, Генрика Родаковського та Ольги Бознаньської та інших. Репродукції більшості картин публіка побачить уперше.
10.05.24
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Штука
Весняні варіації
Юрко ПРОХАСЬКО
Пані Ірця збожеволіла в юності, як в неї на очах більшовики закатували батьків. Враз перенеслася у світ всіляких видив, прихильніших, утім, за те, що побачила тоді наяву
10.05.24
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Дискурси
Ядерний шантаж Кремля
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня в Москві відбулися дві гучні події – інавґурація Путіна і святкування дня перемоги. І проводилися вони на тлі ядерного шантажу з боку Кремля.
10.05.24
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У світі
«Флюгери Львова» вказують на схід
Фестиваль «Флюгери Львова» є відновленням традиції, на якій свого часу «трималася весна у Львові» і яка нині може підтримати нас, водночас ставши нагодою зробити внесок для наших захисників та захисниць.
10.05.24
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Штука