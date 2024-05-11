День матері

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Субота, Травень 11, 2024 - 22:45
До теми
Ядерний шантаж Кремля
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня в Москві відбулися дві гучні події – інавґурація Путіна і святкування дня перемоги. І проводилися вони на тлі ядерного шантажу з боку Кремля.
10.05.24
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У світі
«Флюгери Львова» вказують на схід
Фестиваль «Флюгери Львова» є відновленням традиції, на якій свого часу «трималася весна у Львові» і яка нині може підтримати нас, водночас ставши нагодою зробити внесок для наших захисників та захисниць.
10.05.24
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Штука
Школа виживання
Тарас Прохасько
Дуже не подобалося, коли хтось каже – а тепер скажи мені таке… Але нічо. Мож стерпіти фанаберії того, який так близько. І це є підставовою формою виживання
09.05.24
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Дискурси
Заньківчанська прем’єра «Червоної рути»
11, 12 травня відбудеться найбільш очікувана прем’єра сезону – масштабна постановка біографічного мюзиклу про Володимира Івасюка «Червона рута» на Великій сцені Національного театру імені Марії Заньковецької.
09.05.24
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Штука
Моральна сингулярність Другої світової
Олеся Ісаюк
Реалії Бучі та ще купи містечок і сіл унаочнили специфіку досвіду Східної Європи у Другій світовій війні, яку не те що свідомо ігнорували, але залишали в сліпій зоні
09.05.24
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Україна
Девʼять подій фестивалю «Дзеркало» у Львівській опері
Особливістю кожної з девʼяти програм буде обов’язкове виконання новітньої української музики.Цьогоріч фестиваль має підназву «Ілюмінації», ці миготливі різнобарвні елементи стануть нагадуванням про радість та диво.
08.05.24
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Штука
Бути як містер Ріплі
Юрій Винничук
Ким я тільки не був, бодай таким чином скрашуючи сірі будні в совдепії. Недарма в одному з оповідань мила дівчина каже мені: "Сумніваюся, чи я ще у житті зустріну більшого негідника"
08.05.24
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Дискурси
Виклики деколонізації
Микола Рябчук
Це “війна культур” за історію та ідентичність, всупереч теоріям політичних реалістів, що міжнародні відносини – це питання накопичення влади й багатства і підвищення безпеки
07.05.24
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Дискурси