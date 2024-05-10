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Кацусіка Хокусай «Велика хвиля в Канаґава»
головна
Кацусіка Хокусай «Велика хвиля в Канаґава»
П'ятниця, Травень 10, 2024 - 12:30
До теми
Ядерний шантаж Кремля
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня в Москві відбулися дві гучні події – інавґурація Путіна і святкування дня перемоги. І проводилися вони на тлі ядерного шантажу з боку Кремля.
10.05.24
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У світі
«Флюгери Львова» вказують на схід
Фестиваль «Флюгери Львова» є відновленням традиції, на якій свого часу «трималася весна у Львові» і яка нині може підтримати нас, водночас ставши нагодою зробити внесок для наших захисників та захисниць.
10.05.24
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Штука
Заньківчанська прем’єра «Червоної рути»
11, 12 травня відбудеться найбільш очікувана прем’єра сезону – масштабна постановка біографічного мюзиклу про Володимира Івасюка «Червона рута» на Великій сцені Національного театру імені Марії Заньковецької.
09.05.24
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Штука
Девʼять подій фестивалю «Дзеркало» у Львівській опері
Особливістю кожної з девʼяти програм буде обов’язкове виконання новітньої української музики.Цьогоріч фестиваль має підназву «Ілюмінації», ці миготливі різнобарвні елементи стануть нагадуванням про радість та диво.
08.05.24
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Штука
Зона «мого» інтересу
Христина Дрогомирецька
Фільм транслює щоденний триб родини. Спершу видається неочевидним «фах» Рудольфа, бо перепоною для глядача є «рай на землі» – будинок сімейної пари. Глядач не стикається із подіями за стіною. Про них свідчать лише окремі уривки епізодів і задушливий дим...
07.05.24
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Штука
Місцями криза жанру
Юрко ТИМЧУК
Думати, а потім робити – принцип, який перманентно забувають протягом всього існування людства. В поточному тисячолітті тенденція посилилася.
07.05.24
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Україна
Константи життя: «Віртуози - 43»
Володимир Сивохіп
Під час війни ми стали усвідомлювати, що маємо, чим гордитись і за що боротись. Основна квінтесенція цього фестивалю: містичний український дух — до перемоги! Ми підкреслюємо нашу європейську єдність і вдячність народам, які нас підтримують.
06.05.24
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Штука
«Мов за подушне, оступили...»
Андрій Содомора
Є невидимі вороги, що «оступають» людину, беруть її в полон. З них чи не найпідступніший – нудьга. Не «журба» – саме «нудьга», нехіть до всього
06.05.24
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Дискурси