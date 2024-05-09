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Передов. Травень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Травень 2024 року
Четвер, Травень 9, 2024 - 08:30
До теми
Девʼять подій фестивалю «Дзеркало» у Львівській опері
Особливістю кожної з девʼяти програм буде обов’язкове виконання новітньої української музики.Цьогоріч фестиваль має підназву «Ілюмінації», ці миготливі різнобарвні елементи стануть нагадуванням про радість та диво.
08.05.24
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Штука
Зона «мого» інтересу
Христина Дрогомирецька
Фільм транслює щоденний триб родини. Спершу видається неочевидним «фах» Рудольфа, бо перепоною для глядача є «рай на землі» – будинок сімейної пари. Глядач не стикається із подіями за стіною. Про них свідчать лише окремі уривки епізодів і задушливий дим...
07.05.24
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Штука
Константи життя: «Віртуози - 43»
Володимир Сивохіп
Під час війни ми стали усвідомлювати, що маємо, чим гордитись і за що боротись. Основна квінтесенція цього фестивалю: містичний український дух — до перемоги! Ми підкреслюємо нашу європейську єдність і вдячність народам, які нас підтримують.
06.05.24
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Штука
«Мов за подушне, оступили...»
Андрій Содомора
Є невидимі вороги, що «оступають» людину, беруть її в полон. З них чи не найпідступніший – нудьга. Не «журба» – саме «нудьга», нехіть до всього
06.05.24
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Дискурси
Самарканд
Віталій Портников
Народ не просто живе на певній території. Народ живе у певній цивілізації. А цивілізація – збереження всього, що він створив і ще зможе створити
05.05.24
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Дискурси
Паска
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
...святили дору, паски, писанки, били дзвони, дзвінко й радісно, всі віталися голосно й святочно, живо відповідаючи Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!
04.05.24
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Дискурси
Три ханські зяті
Олеся Ісаюк
Сюжет цієї кримськотатарської казки для дорослих переплетений з такою кількістю історичних деталей і натяків на них, що перетворюється на вдячний об’єкт студій на межі історії й культури
04.05.24
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Україна
Нація нізвідки
Микола Рябчук
Головними ретрансляторами російського “імперського знання” в академічному середовищі США, впливаючи на покоління майбутніх інтелектуалів, були вчені-емігранти
03.05.24
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Дискурси