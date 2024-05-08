Нестачу розуму не слід пояснювати нестачею пам'яті

Константи життя: «Віртуози - 43»

Володимир Сивохіп

Під час війни ми стали усвідомлювати, що маємо, чим гордитись і за що боротись. Основна квінтесенція цього фестивалю: містичний український дух — до перемоги! Ми підкреслюємо нашу європейську єдність і вдячність народам, які нас підтримують.