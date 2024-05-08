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Життя прекрасне, якщо навчишся жити
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Зона «мого» інтересу
Христина Дрогомирецька
Фільм транслює щоденний триб родини. Спершу видається неочевидним «фах» Рудольфа, бо перепоною для глядача є «рай на землі» – будинок сімейної пари. Глядач не стикається із подіями за стіною. Про них свідчать лише окремі уривки епізодів і задушливий дим...
08.05.24
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Штука
Константи життя: «Віртуози - 43»
Володимир Сивохіп
Під час війни ми стали усвідомлювати, що маємо, чим гордитись і за що боротись. Основна квінтесенція цього фестивалю: містичний український дух — до перемоги! Ми підкреслюємо нашу європейську єдність і вдячність народам, які нас підтримують.
06.05.24
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Штука
Три ханські зяті
Олеся Ісаюк
Сюжет цієї кримськотатарської казки для дорослих переплетений з такою кількістю історичних деталей і натяків на них, що перетворюється на вдячний об’єкт студій на межі історії й культури
04.05.24
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Україна
Нація нізвідки
Микола Рябчук
Головними ретрансляторами російського “імперського знання” в академічному середовищі США, впливаючи на покоління майбутніх інтелектуалів, були вчені-емігранти
03.05.24
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Дискурси
Веселих Свят!
Тарас Прохасько
Отак посеред страхіть і втрат говорити про Веселість. І про Святкування. Острах цього ясного привітання викликаний виключно стиранням справжності великих слів
02.05.24
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Дискурси
Нова виставка у Jam Factory
Виставка «Пам’яті тої, що пам’ятає» відкривається у Jam Factory Art Center у Львові 11 травня. Вона обʼєднає твори художниць та художників з України, країн Східної Європи та Центральної Азії, створені у проміжку між 1950-ми та 2024 роком.
02.05.24
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Штука
Країна паяців
Юрій Винничук
Широким фронтом рушила в Україні дерусифікація. Летять під хвіст російські пам'ятники, назви і навіть книжки разом з їхніми авторами. Лишаються незмінними зросійщені імена
01.05.24
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Дискурси
Лист вірян із Волосткова у Кремль
Мар'ян ХОМЯК
Епізоди до історії релігійного життя у Мостиському районі другої половини 80-х років минулого століття
01.05.24
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Минуле