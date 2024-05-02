Христос воскрес!

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Нова виставка у Jam Factory
Виставка «Пам’яті тої, що пам’ятає» відкривається у Jam Factory Art Center у Львові 11 травня. Вона обʼєднає твори художниць та художників з України, країн Східної Європи та Центральної Азії, створені у проміжку між 1950-ми та 2024 роком.
02.05.24
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Штука
Лист вірян із Волосткова у Кремль
Мар'ян ХОМЯК
Епізоди до історії релігійного життя у Мостиському районі другої половини 80-х років минулого століття
01.05.24
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Минуле
Назустріч теперішності історичній
Богдан СМОЛЯК
Роман Володимира Лиса «Максим Ґонтар» можна назвати глибоко психологічним трилером із чітко розставленими світоглядними акцентами й виходом в інтелектуально-історичний простір.
30.04.24
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Штука
Шлях брата
Уляна Глібчук
Ото мали б сусіди ілюмінацію, якби не спали! Ніч. І виноградник весь у цяточках вогників. Краса… Може, й не змерзне… І це зовсім не Італія. Це краще, ніж Італія. Бо це Галичина
30.04.24
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Дискурси
Обкладинки «сірого паспорта»
Юрко ТИМЧУК
Проблеми зі зброєю потроху розв’язуються, проблеми з мобілізацією потроху збільшуються. Закон Лавуазьє може набрати химерних форм.
30.04.24
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Україна
От і все
Майкл Мишкало
От і все, Романа не стало, його більше немає. Загинув у бою. Тепер я можу про це написати: про втрату, про біль, про війну. Про зустрічі, які не відбудуться, про розмови, які не стартують...
29.04.24
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Галичина
«Один у другого питаєм...»
Андрій Содомора
«Нащо живем?»... Шевченко ж і відповідає на це запитання: щоб «серцем жити і людей любити», щоб бути, а не лиш називатися людьми
29.04.24
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Дискурси
Новий реалізм Підзамча
Лілія Бомко
“Що востаннє у тебе викликало захоплення?”. Позаяк саме здатність захоплюватися пробуджує певний імпульс до думки і водночас до співтворення сенсів тексту поетичної збірки “Підзамче Mon amour” Любомира Серняка.
28.04.24
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Штука