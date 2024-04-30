Дух часу страшить навіть атеїстів

Катерина Каспер – українська Венера на світовій сцені

Аделіна Єфіменко

2014 року вона виграла міжнародний конкурс вокалістів у Гельсінкі. З цього часу і розпочався зоряний шлях української співачки. Її виступи на сценах багатьох оперних театрів та фестивалів захоплюють і залишаються в пам’яті як рідкісні моменти подиву розкішним, гнучким, віртуозним співом.