Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Дух часу страшить навіть атеїстів
Станіслав Єжи Лєц
До теми
Назустріч теперішності історичній
Богдан СМОЛЯК
Роман Володимира Лиса «Максим Ґонтар» можна назвати глибоко психологічним трилером із чітко розставленими світоглядними акцентами й виходом в інтелектуально-історичний простір.
30.04.24
|
|
Штука
Обкладинки «сірого паспорта»
Юрко ТИМЧУК
Проблеми зі зброєю потроху розв’язуються, проблеми з мобілізацією потроху збільшуються. Закон Лавуазьє може набрати химерних форм.
30.04.24
|
|
Україна
Новий реалізм Підзамча
Лілія Бомко
“Що востаннє у тебе викликало захоплення?”. Позаяк саме здатність захоплюватися пробуджує певний імпульс до думки і водночас до співтворення сенсів тексту поетичної збірки “Підзамче Mon amour” Любомира Серняка.
28.04.24
|
|
Штука
Катерина Каспер – українська Венера на світовій сцені
Аделіна Єфіменко
2014 року вона виграла міжнародний конкурс вокалістів у Гельсінкі. З цього часу і розпочався зоряний шлях української співачки. Її виступи на сценах багатьох оперних театрів та фестивалів захоплюють і залишаються в пам’яті як рідкісні моменти подиву розкішним, гнучким, віртуозним співом.
27.04.24
|
|
Штука
Елегія для Януша Шубера
Василь МАХНО
Перевізники – напоготові. Ключники – напоготові. Вічні питання. Вічні невідповіді. Постійна невідповідність наших слів й космосу.
27.04.24
|
|
Дискурси
Імперське знання
Микола Рябчук
Токсичне маніпулятивне “імперське знання”, вироблене Росією та леґітимізоване імперськими інтелектуалами, стало міжнародним, перетворилось на “здоровий глузд”
27.04.24
|
|
Дискурси
Вулиці Імен — до Дня Львова
У центрі уваги — люди культури, які в різні періоди й різними способами творили обличчя міста, впливали на культурні та суспільні процеси, змінювали свої середовища і країну.
26.04.24
|
|
Штука
Квітневі маскарони
Юрко ПРОХАСЬКО
Камінний цвіт і ґіпсове пагіння тулилися до всіх будівель дев’ятнадцятої доби, втримували вкупі, як розкришену руїну, яку тримають в цілості лиш парості чіпкого плюща
26.04.24
|
|
Дискурси