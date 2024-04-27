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Вільний той, хто може не брехати
Альбер Камю
До теми
Елегія для Януша Шубера
Василь МАХНО
Перевізники – напоготові. Ключники – напоготові. Вічні питання. Вічні невідповіді. Постійна невідповідність наших слів й космосу.
27.04.24
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Дискурси
Імперське знання
Микола Рябчук
Токсичне маніпулятивне “імперське знання”, вироблене Росією та леґітимізоване імперськими інтелектуалами, стало міжнародним, перетворилось на “здоровий глузд”
27.04.24
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Дискурси
Вулиці Імен — до Дня Львова
У центрі уваги — люди культури, які в різні періоди й різними способами творили обличчя міста, впливали на культурні та суспільні процеси, змінювали свої середовища і країну.
26.04.24
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Штука
Квітневі маскарони
Юрко ПРОХАСЬКО
Камінний цвіт і ґіпсове пагіння тулилися до всіх будівель дев’ятнадцятої доби, втримували вкупі, як розкришену руїну, яку тримають в цілості лиш парості чіпкого плюща
26.04.24
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Дискурси
Макронова «смерть Європи»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи в Сорбонні, попередив про екзистенційну загрозу для Європи. Аби уникнути «смерті Європи», необхідно передовсім допомагати Україні без обмежень.
26.04.24
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У світі
Пісня Пісень Ольги Погрібної-Кох
Мирослав МАРИНОВИЧ
Перед нами плоди ще одного – чергового, але вочевидь не останнього для української культури й мистецтва – занурення в юдейську стихію.
26.04.24
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Штука
Експеримент: мнемонічна вервиця
Тарас Прохасько
Пам'ять має тільки теперішній час. Вона не про минуле і не про майбутнє промовляє. Вона є тільки тим, яким ти є тепер
25.04.24
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Дискурси
Слово о хлібі куликівськім
Юрій Винничук
Цікаво було б його відродити. А то куликівська ковбаса є, а легендарного хліба нема. Хоч до Куликова мав лише той стосунок, що пекарня називалася Куликівською.
24.04.24
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Дискурси