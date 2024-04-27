В'їзд в Єрусалим

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Субота, Квітень 27, 2024 - 23:45
До теми
Вулиці Імен — до Дня Львова
У центрі уваги — люди культури, які в різні періоди й різними способами творили обличчя міста, впливали на культурні та суспільні процеси, змінювали свої середовища і країну.
26.04.24
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Штука
Макронова «смерть Європи»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи в Сорбонні, попередив про екзистенційну загрозу для Європи. Аби уникнути «смерті Європи», необхідно передовсім допомагати Україні без обмежень.
26.04.24
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У світі
Пісня Пісень Ольги Погрібної-Кох
Мирослав МАРИНОВИЧ
Перед нами плоди ще одного – чергового, але вочевидь не останнього для української культури й мистецтва – занурення в юдейську стихію.
26.04.24
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Штука
Слово о хлібі куликівськім
Юрій Винничук
Цікаво було б його відродити. А то куликівська ковбаса є, а легендарного хліба нема. Хоч до Куликова мав лише той стосунок, що пекарня називалася Куликівською.
24.04.24
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Дискурси
Планета Віткацій
Світлана Бреславська
Письменник, філософ, драматург, сценограф, художник, фотограф, концепціоніст, дослідник Станіслав Іґнацій Віткевич створив власний погляд на художню творчість, власний культурний простір
24.04.24
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Минуле
Зримо Назара разом
Виповнилося 60 років від дня народження самобутнього і незабутнього українського поета, актора й перформера Назара Гончара. До цієї дати у Львові підготували виставково-подієвий проєкт НАЗАР ГОНЧАР: ГРА ЗНАРОЧНА
23.04.24
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Штука
Трохи весняно
Юрко ТИМЧУК
Американці згадали, що місто Сітка, колишня столиця Аляски, до 1867-го називалося Ново-Архангельськ,– і в них відновився інстинкт самозбереження, бо з іншого боку затоки Беринга «могут повторіть»
23.04.24
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Україна
Кисень підтримки в скрутні часи
Інесса Кульчицька
Сценічний простір «Атомної русалки» передає атмосферу перебування в невизначеному сюрреалістичному часопросторі й стан людини, яка не розуміє, як їй вижити і прожити, за словами автора п’єси Андрія Бондаренка, «нормальне життя в ненормальних умовах».
22.04.24
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Штука