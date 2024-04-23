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Чужа голова не болить
Міґель де Сервантес
До теми
Зримо Назара разом
Виповнилося 60 років від дня народження самобутнього і незабутнього українського поета, актора й перформера Назара Гончара. До цієї дати у Львові підготували виставково-подієвий проєкт НАЗАР ГОНЧАР: ГРА ЗНАРОЧНА
23.04.24
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Штука
Кисень підтримки в скрутні часи
Інесса Кульчицька
Сценічний простір «Атомної русалки» передає атмосферу перебування в невизначеному сюрреалістичному часопросторі й стан людини, яка не розуміє, як їй вижити і прожити, за словами автора п’єси Андрія Бондаренка, «нормальне життя в ненормальних умовах».
22.04.24
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Штука
Проросійські політичні проєкти Молдови провели з’їзд у Москві.
Вони оголосили про створення виборчого блоку «Перемога», щоб поборотися за посаду президента Молдови.
22.04.24
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У світі
Три дороги з війни
Віталій Портников
Росія, як це й завжди було у наших взаєминах, подарувала нам ключ до збереження нашої державності й ідентичності: вислухай Путіна й зроби навпаки
21.04.24
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Дискурси
Від «Азбуки» Федоровича до «Букваря» Мирослави Чорної й Дарія Грабаря
Мирослава Чорна
Цього року минає 450 літ надрукованій у Львові величній за значущістю книжечці
21.04.24
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Минуле
Біжи, псе
Василь МАХНО
стрибай з розгону в річку–пливи човном– Тільки біжи. Тільки живи, мій брате.
20.04.24
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Дискурси
“Ідоли падуть”: хрещення без... хрещення
Олеся Ісаюк
Ця історія не про Русь, а про падіння і старої імперії, і певного усталеного в її межах кодексу співжиття українців з сусідами на щодень
20.04.24
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Україна
Музичний образ Страстей Христових
У четвер перед Вербною Неділею відкриття унікальної виставки старовинних плащаниць із галицьких церков супроводжуватиме концерт із творів Василя Барвінського у виконанні вокальної формації “CANTUS”.
19.04.24
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Штука