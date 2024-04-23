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Передова. Квітень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Квітень 2024 року
Вівторок, Квітень 23, 2024 - 10:15
До теми
Кисень підтримки в скрутні часи
Інесса Кульчицька
Сценічний простір «Атомної русалки» передає атмосферу перебування в невизначеному сюрреалістичному часопросторі й стан людини, яка не розуміє, як їй вижити і прожити, за словами автора п’єси Андрія Бондаренка, «нормальне життя в ненормальних умовах».
22.04.24
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Штука
Проросійські політичні проєкти Молдови провели з’їзд у Москві.
Вони оголосили про створення виборчого блоку «Перемога», щоб поборотися за посаду президента Молдови.
22.04.24
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У світі
Від «Азбуки» Федоровича до «Букваря» Мирослави Чорної й Дарія Грабаря
Мирослава Чорна
Цього року минає 450 літ надрукованій у Львові величній за значущістю книжечці
21.04.24
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Минуле
“Ідоли падуть”: хрещення без... хрещення
Олеся Ісаюк
Ця історія не про Русь, а про падіння і старої імперії, і певного усталеного в її межах кодексу співжиття українців з сусідами на щодень
20.04.24
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Україна
Музичний образ Страстей Христових
У четвер перед Вербною Неділею відкриття унікальної виставки старовинних плащаниць із галицьких церков супроводжуватиме концерт із творів Василя Барвінського у виконанні вокальної формації “CANTUS”.
19.04.24
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Штука
«Вино, вино червеноє, хто тя буде пити?»
Левко Довган
Ми вистоїмо, залишимось на нашій землі і, без сумніву, зробимо ще більше добрих і видатних вин. А я сподіваюсь на щедрий врожай порічок цього літа
19.04.24
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Дискурси
Ідейний матеріалізм
Тарас Прохасько
Основною моделлю усіх радянських інституцій – від дитячих садків і санаторіїв до потужної армії – є тюрма, зона або, кажучи заокруглено, місця позбавлення свободи
18.04.24
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Дискурси
Поріг
Олеся Ісаюк
Відповідаємо на чергове питання іспиту з предмета “Війна за незалежність і побудова національної держави”. У контексті демобілізації з т.з. історика це питання виглядає дивно і зловіщо
18.04.24
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Україна