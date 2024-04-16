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Краще бути гідним заздрощів, аніж гідним співчуття
Геродот
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«Ремінісценції.UA»: виставаТанцТеатру «Життя»
Історично-музичний проєкт сучасними сценічними засобами розповідає глядачеві понад 300-літню історію нищення України російською імперією. Вистава із десяти історій про Війну, Страх, Репресії, Смерть, але водночас — про Віру, Життя, Надію, Боротьбу за Україну!
16.04.24
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Штука
Amigo
Майкл Мишкало
Не знаю, як краще зробити так, щоб ми не звикли, не збайдужіли, щоб вони не стали статистикою. Але знаю, як не треба робити – ми це проходили за совітів
16.04.24
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Дискурси
Без купола
Юрко ТИМЧУК
Синоптики і політологи пророкували спекотний квітень. Одні точно не помилилися, інші почекають – і виявиться, що і вони були мали рацію.
16.04.24
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Україна
«Ой діброво – темний гаю!»
Андрій Содомора
Ця поезія – про тепло, про добро, про щастя, для якого народжується людина. Не в багатстві ж воно, людське щастя, не в дібрах-дóбрах, а в добродійстві
15.04.24
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Дискурси
Караванська і Половинка: «Розмова птахів»
Дефіле зустрінеться з виставою «Розмова птахів», яку творитимуть театр «Слово і голос», Наталія Половинка; «Хорея Козацька», Тарас Компаніченко,Лабораторія степового розспіву «Євшан-зілля», народний співак Олексій Заєць і піаніст Сергій Кудринецький.
15.04.24
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Штука
Мобілізація української культури
Костянтин Дорошенко
Що значить нині бути людиною у повноті цього права і явища і як відстояти майбутнє для такої людини? Ось питання, на яке шукає відповіді українське мистецтво часу війни. Воно гуманістичне, бо за спільною трагедією бачить світ конкретної людини.
14.04.24
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Штука
Тиміш Хмельницький: втрата держави і геноцид
Олеся Ісаюк
"Все проти нас, земля і небо, могила викопана нам". Картина, яку описали українські белетристи навколо біографії сина Хмельницького, виразно натякає на постгеноцидний синдром
14.04.24
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Україна
Судоми імперії
Віталій Портников
З точки зору сучасності війна Росії проти України виглядає суцільною дикістю. Але тільки не з точки зору збереження і відновлення імперії.
14.04.24
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Дискурси