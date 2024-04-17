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Гільма аф Клінт
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Гільма аф Клінт «Лебеді №17» (1915)
Середа, Квітень 17, 2024 - 09:45
До теми
«Ремінісценції.UA»: виставаТанцТеатру «Життя»
Історично-музичний проєкт сучасними сценічними засобами розповідає глядачеві понад 300-літню історію нищення України російською імперією. Вистава із десяти історій про Війну, Страх, Репресії, Смерть, але водночас — про Віру, Життя, Надію, Боротьбу за Україну!
16.04.24
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Штука
Без купола
Юрко ТИМЧУК
Синоптики і політологи пророкували спекотний квітень. Одні точно не помилилися, інші почекають – і виявиться, що і вони були мали рацію.
16.04.24
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Україна
783-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 104 бойові зіткнення, найбільше – на Бахмутському (відбито 33 атаки) та Новопавлівському (відбито 30 атак) напрямках.
16.04.24
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Україна
Караванська і Половинка: «Розмова птахів»
Дефіле зустрінеться з виставою «Розмова птахів», яку творитимуть театр «Слово і голос», Наталія Половинка; «Хорея Козацька», Тарас Компаніченко,Лабораторія степового розспіву «Євшан-зілля», народний співак Олексій Заєць і піаніст Сергій Кудринецький.
15.04.24
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Штука
782-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення, найбільше – на Бахмутському (відбито 10 атак) та Новопавлівському (відбито 16 атак) напрямках.
14.04.24
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Україна
Мобілізація української культури
Костянтин Дорошенко
Що значить нині бути людиною у повноті цього права і явища і як відстояти майбутнє для такої людини? Ось питання, на яке шукає відповіді українське мистецтво часу війни. Воно гуманістичне, бо за спільною трагедією бачить світ конкретної людини.
14.04.24
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Штука
Тиміш Хмельницький: втрата держави і геноцид
Олеся Ісаюк
"Все проти нас, земля і небо, могила викопана нам". Картина, яку описали українські белетристи навколо біографії сина Хмельницького, виразно натякає на постгеноцидний синдром
14.04.24
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Україна
781-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 33 атаки) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
14.04.24
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Україна