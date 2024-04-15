Не розраховуй на тисячі років. Нависає неминучість. Поки можна - стань добрим

Мобілізація української культури

Костянтин Дорошенко

Що значить нині бути людиною у повноті цього права і явища і як відстояти майбутнє для такої людини? Ось питання, на яке шукає відповіді українське мистецтво часу війни. Воно гуманістичне, бо за спільною трагедією бачить світ конкретної людини.