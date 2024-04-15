Не розраховуй на тисячі років. Нависає неминучість. Поки можна - стань добрим

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Марк Аврелій
До теми
Караванська і Половинка: «Розмова птахів»
Дефіле зустрінеться з виставою «Розмова птахів», яку творитимуть театр «Слово і голос», Наталія Половинка; «Хорея Козацька», Тарас Компаніченко,Лабораторія степового розспіву «Євшан-зілля», народний співак Олексій Заєць і піаніст Сергій Кудринецький.
15.04.24
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Штука
782-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення, найбільше – на Бахмутському (відбито 10 атак) та Новопавлівському (відбито 16 атак) напрямках.
14.04.24
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Україна
Мобілізація української культури
Костянтин Дорошенко
Що значить нині бути людиною у повноті цього права і явища і як відстояти майбутнє для такої людини? Ось питання, на яке шукає відповіді українське мистецтво часу війни. Воно гуманістичне, бо за спільною трагедією бачить світ конкретної людини.
14.04.24
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Штука
781-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 33 атаки) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
14.04.24
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Україна
Судоми імперії
Віталій Портников
З точки зору сучасності війна Росії проти України виглядає суцільною дикістю. Але тільки не з точки зору збереження і відновлення імперії.
14.04.24
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Дискурси
Галицькі церкви в рисунках Ернста Мая
Василь СЛОБОДЯН
Під час Першої світової війни зацікавлення українською сакральною дерев’яною архітектурою виявляли професійні художники, архітектори і фотографи, які служили в армії
13.04.24
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Минуле
А ви що хотіли?
Василь МАХНО
І якщо все одно, якою мовою віддаються накази в українському війську, то чому слово паляниця виявляло ворожих солдатів, що ховалися – заблудлі й перестрашені – у перші місяці війни?
13.04.24
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Дискурси
780-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 33 атаки) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
13.04.24
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Україна